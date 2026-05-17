Россия резко сократила закупки морских водорослей у одной страны

В апреле 2026 года закупки нашей страной морской капусты и других съедобных водорослей у Южной Кореи сократились на треть, то есть до минимумов с конца 2025 года, выяснило агентство РИА Новости, изучив данные корейской статистической службы.

Так, экспорт Сеулом съедобных морских водорослей в Россию в апреле составил 6,5 млн долларов - это минимальный показатель с декабря 2025 года. За один месяц снижение составило 34%, а в годовом выражении - 30%.

Среди основных покупателей съедобных водорослей у Южной Кореи РФ сейчас на четвертом месте. В число лидеров Таиланд (16,8 млн долларов), Япония (11,6 млн), Китай (9,2 млн).

Вместе с тем суммарно за первые четыре месяца года поставки водорослей в Россию из Кореи составили 30 млн долларов – это на 7% больше, чем годом ранее.

Из съедобных водорослей на прилавках российских магазинов обычно встречаются консервированная морская капуста, а также сушеные листья нори, которые используют для приготовления суши либо в виде снеков.