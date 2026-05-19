Россиян призвали больше не ждать низких цен на клубнику

Вячеслав Пленкин заявил НСН, что в столице стоимость ягоды точно не будет низкой, а на цену влияет сразу несколько факторов.

Цены на клубнику будут выше, чем в прошлом году из-за невысокого урожая и роста затрат на оплату труда. Об этом НСН рассказал председатель совета Ягодного союза Вячеслав Пленкин.

Стоимость клубники с начала весны снизилась на 25-30%, заявила управляющий партнер агентства Agro & Food Communications Илья Березнюк. Ее слова приводит ТАСС. При этом она отметила, что пик удешевления ягоды ожидается в июне. Пленкин раскрыл, каких цен на клубнику ждать этим летом.

«Погода меняется, и цена будет еще сильно меняться. Будет падать, а потом опять расти. В Москве цены, очевидно, будут высокие. Конечно выше, чем в прошлом году. Это связано с инфляцией, оплатой труда. Основная оплата труда поднялась очень сильно. Ниже прошлого года цены не установятся точно, потому что высокого урожая в этом году не будет из-за погодных условий», - рассказал он.

Ранее генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий заявила НСН, что сегодня практически во всех российских регионах продается клубника, выращенная на юге России, также ведется массовый сбор урожая у основных поставщиков — Турции и Азербайджана. Этим она объяснила снижение цен на ягоду.