На Украине пожаловались на жестокое решение ЕС

Брюссель под давлением Польши, Франции, Испании принял решение с 1 июля урезать квоту на импорт стали на 47%, ввести 50%-ю пошлину на поставки выше квоты. На Украине пожаловались, что этот шаг чиновников ЕС может очень больно ударить по экспортным доходам страны, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Авторы статьи заметили, что в последние годы крупные европейские промышленные площадки потеряли десятки тысяч рабочих мест, перешли на работу с пониженной загрузкой.

Энергокризис, перепроизводство стали в Китае, ряд других факторов вынуждает власти принимать соответствующие меры, нередко жесткие.

Вместе с тем, в ЕК не забыли про Украину — комиссия предложила украинской стороне беспошлинную квоту в 713 тыс. т на экспорт стали, уточнили журналисты.

Источник отметил, что это не решит проблему — Киев в прошлом году поставил в ЕС 2,65 млн т стали, намеревался в этом и последующих годах поставлять не меньше, а лучше — больше.

Резкое сокращение поставок приведет к тому, что Украина потеряет €1 млрд экспортных доходов в год, пояснил собеседник газеты.

«Они [европейцы] полностью уничтожат любые возможности украинских компаний по выходу на европейский рынок», — посетовал глава офиса гендиректора компании «Метинвест» Александр Водовиз.

По его словам, на всех мировых рынках есть Россия, Турция, ряд других стран с дешевой электроэнергией, конкурировать с ними невозможно. Соответственно, добавил он, основным рынком является Европа.