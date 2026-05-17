Судоходные компании начали использовать грузовики на фоне кризиса в Ормузе

Из-за блокады Ормузского пролива судоходные компании начали использовать автомобильный грузовой транспорт для перевозки топлива, зерна и других товаров. Это привело к дополнительным расходам в тысячи долларов, сообщает Financial Times.

Издание пишет, что ставки фрахта в Персидском заливе растут, поскольку судоходные компании начинают использовать грузовики.

«Предприятия сталкиваются с дополнительными расходами в тысячи долларов, поскольку грузовики могут перевозить лишь часть товаров», — отмечает газета.

Стоимость некоторых перевозок уже выросла в четыре-шесть раз.

Так, цена морской доставки стандартного контейнера на маршруте Шанхай — Персидский залив и Красное море составляет от 980 долларов до 4131 доллара по состоянию на 15 мая.

Увеличилось количество зерна, которое везут на грузовиках в крупные порты ОАЭ, а затем переправляют в другие страны Персидского залива на небольших судах.

Главный исполнительный директор Maersk Винсент Клерк рассказал, что Саудовская Аравия и Ирак разрешили въезд большого числа грузовиков из Иордании и Турции. Но они могут лишь частично заменить крупные контейнеровозы и грузовые суда.

Станет ли это временным решением или реальной перезагрузкой логистики Персидского залива – зависит от политической ситуации. Инвесторы теперь сталкиваются с более широким спектром рисков, которые необходимо отслеживать.