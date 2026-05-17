В Карловых Варах закрылись 18 тысяч компаний после оттока российских туристов

Почти 18 тысяч компаний прекратили работу в Карловарском крае Чехии. Это связано с тем, что за последние 6 лет число российских туристов в регионе упало на 93%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистического управления Чехии.

Всего в Карловарском крае прекратили свою деятельность 17 872 компании. При этом прослеживается четкая связь между проблемами у местного бизнеса и числом российских туристов.

В 2019 году Карловы Вары посетили 83 048 россиян, в 2020 году — 18 811, а в 2025 всего 6355. Это самый низкий показатель за последние три года.

Таким образом, количество россиян с 2020 года снизилось почти на 93%. В итоге санатории и гостиницы были вынуждены закрыться или перепрофилироваться.

Пик бизнес-краха пришелся на 2023-й, тогда закрылись 8853 экономических субъекта. Мэр Карловых Вар Андреа Пфеффер-Ферклова признала, что произошел отток российских туристов, которые были главными клиентами чешских курортов.