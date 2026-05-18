ВТБ ухудшил прогноз по росту экономики России

ВТБ пересмотрел макроэкономический прогноз на 2026 год. Банк ухудшил ожидания по росту экономики РФ и уточнил прогноз по инфляции, следует из презентации, представленной в ходе дня инвестора ВТБ, передает корреспондент Frank Meida. Группа теперь ожидает роста ВВП на 0-0,5% (ранее прогнозировался рост на 1%), а инфляцию на уровне 5,3% (против прежних 5-6%). Прогноз по ключевой ставке и доллару остались неизменными: 12% и 81 рубль соответственно.

ВТБ еще в конце марта представил обновленную инвестиционную стратегию на 2026 год, в рамках которой ухудшил прогноз по росту российской экономики до 0-0,5%. Тогда же банк ожидал инфляцию на уровне 5,3%, ключевую ставку – 12%, а курс доллара – 81 рубль. В ходе дня инвестора менеджмент ВТБ лишь подтвердил актуальность этих ожиданий.

Исходя из обновленного прогноза, наиболее перспективными активами в банке считают облигации федерального займа. Среди акций директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков выделил бумаги IT-сектора, финансового сектора и дивидендные истории. Текущее снижение на рынке идет уже восемь недель, подобных случаев за последние 17-18 лет было всего несколько, что также указывает на привлекательность входа, резюмировал эксперт.

Кто еще изменил свои макроожидания?

Ранее свои макропрогнозы пересмотрели в правительстве и Сбербанке. В начале мая кабмин повысил прогноз по инфляции на 2026-й с 4% до 5,2%, приводили «Ведомости» слова вице-премьер Александра Новака. На таргет Банка России в 4% рост цен выйдет только в 2027 году, уточнил тогда чиновник. Минэкономразвития также ухудшило ожидания по росту ВВП: в 2026-ом он составит 0,4%, в 2027-м – 1,4%, в 2028-м – 2,4%. Министерство также изменило прогноз по курсу рубля на текущий год до 81,5 рубля за доллар против прежних 92,2 рубля.

Сбербанк в конце апреля также пересмотрел свои прогнозы по ключевым показателям. Если в феврале аналитики банка ожидали инфляцию на уровне 5-6% к концу года, то теперь прогнозируют ее на уровне 6,5%. Прогноз по росту ВВП в 2026-м также был снижен с 1-1,5% до 0,5-1%.

Банк России в последнем макроэкономическом прогнозе менять свои ожидания не стал и оставил прогноз по инфляция на уровне 4,5-5,5% к концу 2026 года, а годовой рост ВВП – 0,5-1,5%.

Согласование дивидендов затянулось

Менеджмент ВТБ рассчитывает согласовать с Банком России высокие дивидендные выплаты, близкие к лидирующим доходностям на российском рынке, заявил в ходе мероприятия вице-президент банка Леонид Вакеев. Окончательное решение набсовет должен вынести до конца мая. Процесс затягивается из-за сложности финансовой модели банка, так как регулятор учитывает не только текущий уровень капитала, но и долгосрочный прогноз.

По дивидендной политике ВТБ рекомендуемый размер выплат составляет не менее 25% от чистой прибыли, однако по итогам 2024-го инвесторы получили 50% прибыли или 25,58 рубля на бумагу. Ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов уточнял , что менеджмент банка выступает за сохранение коэффициента в 50% и по итогам 2025 года, когда чистая прибыль составила 502,1 млрд рублей.