Руководитель МВФ отметила экономические показатели Греции

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева высоко оценила экономические успехи Греции, назвав их превосходными. Соответствующее заявление она сделала по итогам беседы с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом. Своими впечатлениями глава МВФ поделилась в социальной сети, сопроводив публикацию эмоциональным обращением к греческому народу, сообщает агентство "

Прайм"

Поводом для столь лестной оценки послужили свежие макроэкономические данные. Как стало известно в апреле, государственный долг Греции в 2025 году продемонстрировал значительную положительную динамику. Этот показатель снизился на 8 процентных пунктов по сравнению с 2024 годом и составил 146,1 процента от ВВП. Хотя эта цифра все еще остается высокой по абсолютным меркам, тенденция к сокращению долгового бремени на фоне экономического роста вызывает оптимизм у международных экспертов.

По словам Кристалины Георгиевой, столь внушительных результатов Афинам удалось добиться благодаря последовательным реформам. Она подчеркнула, что проводимая правительством политика привела к устойчивому увеличению доходов населения, росту инвестиционной привлекательности страны и ускорению темпов экономического роста.

«Какой замечательный способ оправиться после бедствия. Браво, Греция!» — написала глава МВФ, комментируя успехи бывшей проблемной экономики еврозоны.

Исторический контекст придает этой похвале особый вес. На протяжении нескольких лет Греция переживала глубокий финансовый кризис, который поставил под угрозу стабильность всей еврозоны. Страна была фактически отрезана от международных финансовых рынков и не могла самостоятельно занимать средства на приемлемых условиях. Чтобы предотвратить дефолт и распад валютного союза, международные кредиторы в лице ЕС и МВФ предоставили Афинам беспрецедентную финансовую поддержку в размере около 260 миллиардов евро. Спасательные программы сопровождались жесткими требованиями по сокращению государственных расходов, повышению налогов и проведению структурных реформ, которые были крайне непопулярны внутри страны.