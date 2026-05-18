В России оценили возможность ускорения инфляции

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил в интервью РБК, что ведомство не прогнозирует ускорения инфляции на фоне экономического роста.

«Текущее замедление инфляции — результат сбалансированной политики Банка России и правительства. При ускорении экономики мы не ожидаем ускорения инфляции», — отметил он.

По словам Решетникова, основная задача правительства и Банка России заключается в обеспечении сбалансированного экономического роста. Он отметил, что речь идет одновременно о стабильном развитии экономики и удержании инфляции в рамках целевых показателей.

По его мнению, этого можно добиться за счет баланса спроса и предложения, расширения внутреннего производства, роста производительности труда и повышения гибкости рынка, чтобы дефицит кадров не мешал развитию экономики.

В апреле Банк России объяснил непрямую связь снижения инфляции и ключевой ставки. В сообщении говорится, что непрямая связь снижения ключевой ставки с падением темпов роста цен объясняется тем, что при принятии решений по ставке Центробанк учитывает и другие факторы, в частности, инфляционные ожидания граждан.