Немецкий эксперт, бывший сопредседатель International Peace Bureau Райнер Браун заявил об ослаблении Евросоюза по ключевым экономическим показателям. Об этом он рассказал в интервью газете Berliner Zeitung.

© Московский Комсомолец

По словам Брауна, в странах ЕС наблюдается снижение доли в мировой торговле и сокращение вклада в создание добавленной стоимости. Он также заявил о процессах деиндустриализации, которые, по его оценке, за последние годы значительно усилились.

Эксперт охарактеризовал текущее экономическое развитие Евросоюза как «катастрофическое» и связал происходящее с потерей промышленного потенциала региона.

Комментируя отношения Германии с Россией и Китаем, Браун предположил, что власти ФРГ рассматривают противостояние с геополитическими соперниками как попытку вернуть утраченные позиции. Так он ответил на вопрос о различиях между нынешней политикой Берлина и периодом, когда руководство ФРГ поддерживало диалог с советским лидером Леонид Брежнев.

В последние годы в странах ЕС продолжаются дискуссии о конкурентоспособности европейской промышленности, росте цен на энергоносители и переносе части производств за пределы Европы, что регулярно становится предметом обсуждения среди политиков, бизнеса и экономических аналитиков.