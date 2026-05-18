ЕС планирует ввести жесткие антикитайские пошлины

Брюссель намерен защитить европейскую промышленность от наплыва товаров из КНР, ограничив максимальную долю закупок у одного поставщика 40%, сообщает Financial Times.

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович готовит ограничения на ввоз оборудования и химикатов из КНР, передает РИА «Новости».

«Шефчович планирует серию жестких пошлин на китайские химикаты и оборудование, чтобы остановить сильный наплыв продукции, который пошатнул позиции европейских производителей», – отмечает издание со ссылкой на газету Financial Times.

Евросоюз намерен заставить бизнес диверсифицировать поставки для снижения зависимости от импорта. Планируется установить лимит закупок у одного продавца на уровне 30-40%. Оставшуюся часть товаров компаниям придется приобретать как минимум у трех независимых поставщиков из разных государств.

Инициативу представят на заседании Еврокомиссии 29 мая, а в конце июня проект могут утвердить лидеры европейских стран. Ограничения затронут не только Пекин, но и поставщиков ценного сырья из США, Катара и Индонезии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новый пятилетний план Китая угрожает европейской экономике из-за активного развития химической промышленности.

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил Пекину введением таможенных пошлин для устранения торгового дефицита.

Европейская комиссия запланировала введение сборов в размере до 50% на китайскую сталь.