Названо слабое звено антиотмывочной системы России

Требуется жесткое регулирование деятельности точек обмена криптовалют в России. Об этом РИА Новости заявил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

По его словам, в настоящее время оборот в этой сфере никак не регулируется, что является слабым звеном, которым пользуются преступники. Через криптообменники проще отмывать преступные доходы, пояснил он.

«Это слабое звено должно быть исключено», — считает представитель Росфинмониторинга.

Он напомнил, что в Госдуме уже находится соответствующий законопроект. Его концепция заключается в повышении прозрачности сектора. Идея в том, чтобы регулировать точки обмена традиционных денег на криптовалюту так же, как сейчас регулируются банки, пояснил Негляд. Вместе с тем, добавил он, у идеи есть противники, которые считают неправильным регулирование этой сферы, вследствие чего участники сектора уйдут в серую зону.

Однако в Росфинмониторинге считают, что регулирование является абсолютно правильным цивилизованным подходом и одним из требований FATF (Financial Action Task Force — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Если страна не выполняет условие по регулированию этой сферы, то организация может дать негативную оценку.

