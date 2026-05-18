На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке госдолг США вырос до 39,2 триллиона долларов. Об этом со ссылкой на данные US Debt Clock сообщает газета «Известия».

По мере затягивания конфликта с Ираном долг федеральной казны взлетел на 450 миллиардов долларов — на это повлияли увеличившиеся оборонные расходы, включая поставки техники и боеприпасов, а также дефицит бюджета и проценты по обязательствам.

Как заявил 12 мая представитель Пентагона Джулс Херст, расходы США на операцию против Ирана приблизились к 29 миллиардам долларов. Однако реальные траты могут быть больше — по словам аналитика Freedom Finance Global Юрия Ичкитидзе, суммарные расходы американской казны за март-апрель 2026-го составили почти 1,2 триллиона, и на национальную оборону выделили 146 миллиардов — на шесть процентов больше, чем годом ранее.

Рост госдолга США — это устойчивая тенденция. Однако в случае затяжного военного конфликта и значительного повышения военных расходов госдолг будет увеличиваться быстрее, допустила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Конфликт вокруг Ирана уже привел к росту цен на нефть и ускорению инфляции, и обслуживание госдолга США может превратить его в фактически бездонную долговую яму, полагает эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

