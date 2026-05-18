Иранская авантюра Трампа нанесла ущерб одной из богатейших стран мира

Война с Ираном наносит ущерб одной из богатейших стран мира. Иранские удары и прекращение морского транзита парализовали жизненно важный экспорт газа из Катара, остановив экономические процессы, которые должны были обеспечить рост этой маленькой, но чрезвычайно богатой монархии.

В Катаре, пустынном полуострове, выдающемся в Персидский залив, природный газ превратил страну из захолустья для ловли жемчуга в одну из богатейших стран мира, пишет The New York Times.

Катар потратил три десятилетия на строительство линий снабжения, ежегодно доставляя сжиженный природный газ на десятки миллиардов долларов через Ормузский пролив в порты Азии и Европы. Государство, которое получает более 60 процентов своих доходов от экспорта газа и сопутствующих товаров, использовало эти деньги для превращения полуострова в сверкающий мегаполис. Немощеные дороги в пустыне сменились монолитными корпоративными небоскребами, у основания которых ирригационные системы поливают многолетние заросли травы и цветы фуксии.

Газовые доллары профинансировали строительство системы метро, соединяющей столицу Доху с Лусаилом, северным городом, где находится торговый центр в парижском стиле и тематический парк с искусственным снегом. Деньги также были направлены на проведение самого дорогого чемпионата мира по футболу в мире и создание суверенного фонда благосостояния стоимостью 600 миллиардов долларов, владеющего долями во всем, от аэропорта Хитроу в Лондоне до Эмпайр-Стейт-билдинг в Нью-Йорке.

Затем, в феврале, дверь Катара в мир захлопнулась, констатирует The New York Times.

Закрытие Ормузского пролива означает, что газ практически не поступает с берегов Катара уже более двух месяцев. Страна также отрезана от морских путей, по которым она импортирует все - от транспортных средств до продуктов питания. Опасения по поводу региональной нестабильности нанесли ущерб туризму и подорвали деловые настроения.

Рас-Лаффан, промышленный центр Катара по добыче газа, закрыт, а дороги перекрыты. В огромном порту Хамад к югу от Дохи парализованы погрузочные краны. По всей столице в отелях и бутиках царит тишина. Прогнозы экономического роста Катара были снижены на фоне прекращения торговли с Великобританией.

Для Катара поставки газа “являются не чем иным, как основой”, - сказал недавно в интервью в Дохе Ахмед Хелал, управляющий директор стратегической консалтинговой фирмы Asia Group. “Все, что вы видите здесь, было бы невозможно без богатых источников энергии”, - добавил он. - Именно поэтому Катар быстро попадает в очень сложную финансовую ситуацию”.

Экономические преобразования в Катаре начались в 1990-х годах. Была сделана большая ставка на переохлаждение газа с Северного месторождения — крупнейшего в мире месторождения природного газа на северо—востоке Катара - до минус 162 градусов по Цельсию. Это превращает топливо в жидкость, позволяя Катару обходить региональные трубопроводы и доставлять газ во все уголки земного шара.

Это было рождение энергетической сверхдержавы, рассказывает The New York Times. После того как в 1996 году в Японию была отгружена первая партия в 60 000 тонн, производственные мощности Катара выросли до 77 миллионов тонн к 2010 году. На протяжении большей части следующего десятилетия Катар был самой богатой страной в мире по объему производства на душу населения.

Местные жители вспоминают это время как период стремительных перемен. К северу от Дохи, в промышленном городе Рас-Лаффан, расположенном в пустыне, на площади более 100 квадратных миль расположены предприятия по переработке и сжижению газа.

К югу от столицы вдоль береговой линии тянутся километры промышленных объектов, производящих аммиак и удобрения из газа, поступающего по трубопроводу из Рас-Лаффана. Высокие газовые факелы выбрасывают в небо оранжевые языки пламени, подчеркивая пейзаж, который в остальном был бы размыт из-за песка и смога.

С 1990-х по 2010-е годы экономика страны переживала бум, увеличиваясь в среднем на 13% в год. Для обеспечения этого роста Катар полагался на приток иностранных рабочих. Сегодня около 90 процентов из 3,2 миллиона жителей страны являются негражданами.

Стремясь развить этот импульс, Катар в 2019 году заявил, что увеличит объем добычи на своем Северном месторождении до 126 миллионов тонн в год к 2027 году. До войны его мощность составляла около 77 миллионов тонн. Это расширение считается одним из крупнейших энергетических проектов, когда-либо планировавшихся.

Затем, в конце февраля, большая часть этой деятельности прекратилась. В отличие от своих соседей, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, у которых есть трубопроводы, которые могут проходить в обход Ормузского пролива, Катар географически находится в ловушке за этим водным путем.

В течение 24 часов после иранской блокады государственный энергетический гигант QatarEnergy объявил, что не может выполнить свои контракты. Две недели спустя иранские ракеты и беспилотники нанесли удар по катарскому заводу в Рас-Лаффане, повредив критически важное оборудование и вызвав сокращение производственных мощностей Катара на 17 процентов.

Нанесенный ущерб означает, что даже если пролив откроется завтра, потребуются годы, чтобы вернуться к довоенному уровню добычи, пишет The New York Times. По оценкам аналитиков, QatarEnergy уже потеряла миллиарды долларов с начала войны, и каждый день, когда пролив остается закрытым, страна теряет еще сотни миллионов в виде потерянных продаж и платы за чартерные перевозки.

Международный валютный фонд ожидает, что экономика Катара сократится на 8,6 процента в этом году, а затем восстановится в 2027 году. Для таких стран, как Катар, каждый день закрытия пролива еще больше ухудшает перспективы, заявил на недавнем брифинге Пьер-Оливье Гуриншас, главный экономист МВФ.

Война также выявила еще один вид уязвимости. В рамках долгосрочных усилий по диверсификации, выходящей за рамки использования ископаемого топлива, Катар попытался превратиться в туристическое направление и центр международного бизнеса и финансов.

В 2019 году Катар отменил требование о том, чтобы иностранные фирмы поддерживали местных партнеров, а страна начала субсидировать транзитным пассажирам остановки в роскошных отелях. Жители говорят, что перед войной не проходило и месяца без крупных международных спортивных мероприятий - от Формулы-1 до турниров по фехтованию.

Однако с начала войны число иностранных туристов, посещающих Катар, резко сократилось из-за рекомендаций о поездках со стороны Соединенных Штатов и правительств других стран. Многие транснациональные компании, опасаясь нестабильности в регионе, выслали своих сотрудников из страны. В марте Всемирный совет по путешествиям и туризму подсчитал, что Ближний Восток теряет 600 миллионов долларов доходов от туризма в день.

В Катаре смена настроений ощутима. Продавцы на базаре Вакиф, традиционном городском рынке, сообщают, что в последние недели, когда обычно наступает пик туристического сезона, иностранных туристов становится гораздо меньше.

Согласно недавнему докладу Фредерика Шнайдера, старшего научного сотрудника Ближневосточного совета по глобальным вопросам, для Катара, как и для многих его соседей, стратегия диверсификации зависит от наличия стабильного иностранного капитала, постоянного притока иностранной рабочей силы и, прежде всего, ощущения стабильности.

Изображения аэропорта Катара, подвергшегося воздушному налету, и Рас-Лаффана, подвергшегося ракетному обстрелу, транслируемые по всему миру, “несовместимы с таким восприятием, которое медленно меняется”, - отмечает Шнайдер. В этом смысле, по его словам, “война нанесла ущерб основам углеводородной и постуглеводородной экономики Катара одновременно”.

Правительство Катара, со своей стороны, работает над обеспечением стабильности, одновременно защищая население от непосредственных потрясений, связанных с противостоянием.

Поскольку Катар импортирует около 90% своих продуктов питания, из-за тупиковой ситуации с поставками по морю пришлось серьезно перестроить цепочки поставок. Свежие продукты из Европы и зерно из Америки, которые когда-то доставлялись морем, теперь перевозятся дорогостоящими воздушными перевозками или на грузовиках через Саудовскую Аравию, пишет The New York Times.

Такой сдвиг, как правило, вызвал бы стремительную инфляцию, но цены на импортные товары, такие как авокадо, которые сейчас доставляются самолетами из таких стран, как Танзания, выросли всего на 5-10 процентов, по словам работников супермаркетов, в результате активных государственных субсидий, направленных на поддержание стабильной стоимости жизни.

Жители говорят, что в целом они чувствуют себя в безопасности, однако забастовка в Рас-Лаффане по-прежнему вызывает беспокойство. Некоторые жители Дохи рассказывали, что в ночь нападения на горизонте поднимался огромный столб огня, пламя было настолько сильным, что его можно было увидеть из столицы, и сопровождалось запахом едкого дыма.

Экономисты прогнозируют, что даже если доходы от СПГ сократятся на годы, глубокие карманы Катара позволят ему продолжать выплачивать зарплаты и поддерживать основные услуги. S&P Global Ratings, которое в этом месяце сохранило суверенный рейтинг Катара, отметило “значительные накопленные финансовые и внешние активы”.

В то же время власти оказывают давление на международные компании, заставляя их вернуться, чтобы предотвратить отток иностранного капитала и талантов. Проблема заключается в том, что, если позволить компаниям рухнуть, иностранная рабочая сила в стране, в подавляющем большинстве своем, может быстро исчезнуть, отмечает Хелал из Asia Group.