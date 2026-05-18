Потери мирового бизнеса от войны в Иране подсчитали

К настоящему времени суммарные потери мирового бизнеса от войны на Ближнем Востоке достигли 25 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты анализа корпоративной информации компаний, представленных на биржах США, Европы и Азии.

Внушительный урон глобального бизнеса был во многом обусловлен стремительным ростом цен на энергоносители. Стоимость нефти, нефтепродуктов, газа и сжиженного природного топлива резко увеличилась с начала войны в Иране. Это привело к существенному росту издержек множества компаний по всему миру.

Как минимум 279 фирм назвали эскалацию на Ближнем Востоке причиной принятия экстренных мер, включая повышение цен и сокращение производства, отмечает агентство. Другие компании были вынуждены приостановить выплату дивидендов акционерам, отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск, вводить топливные надбавки или обращаться за господдержкой.

Ожидать в обозримом будущем полноценного восстановления поставок сырья с Ближнего Востока в сложившихся реалиях не приходится, предупредили ранее в Министерстве энергетики США. Часть нефтяных потоков останется нарушенной как минимум до конца 2026 года. На этом фоне ущерб мировой экономики от войны в Иране, скорее всего, продолжит расти в среднесрочной перспективе, полагают аналитики.