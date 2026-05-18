Рост цен на нефть спровоцировал глобальную распродажу облигаций

Инвесторы ставят на ускорение инфляции по всему миру на фоне роста цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке, что привело к распродаже облигаций от Токио до Нью-Йорка. Об этом пишет Reuters.

Доходность десятилетних казначейских облигаций США выросла до максимума с февраля прошлого года и достигла 4,63%, прибавив более 20 базисных пунктов за неделю. Двухлетние бумаги, наиболее чувствительные к инфляционным ожиданиям, подскочили до 14-месячного максимума в 4,1%, а 30-летние – до годового пика в 5,15%.

Распродажа облигаций произошла на фоне роста цен на нефть: фьючерсы на Brent достигли $111 за баррель после того, как попытки прекратить конфликт застопорились из-за удара дрона по атомной электростанции в ОАЭ. Спустя два месяца с момента начала конфликта рынки начали закладывать в цены риски ускорения инфляции. Укрепление доллара на фоне взлета доходностей облигаций оказало давление на акции технологических компаний, чей недавний рост на теме искусственного интеллекта теперь выглядит хрупким.

Рынки закладывают более чем 50-процентную вероятность ужесточения политики Федеральной резервной системы США к декабрю на фоне борьбы с инфляцией. По данным CME FedWatch, инвесторы также ждут повышения ставки ЕЦБ в следующем месяце и как минимум двух раундов повышения от Банка Англии до конца года. История о том, что ставки останутся высокими дольше, возвращается на рынок, даже если фактическое повышение ставок пока не является базовым сценарием, отметила главный инвестиционный стратег Saxo Чару Чанана.

Особенно сильно пострадали японские облигации. Доходность 30-летних JGB подскочила более чем на 10 базисных пунктов, до рекордных 4,2%, а десятилетних – до 2,8%, максимума с октября 1996 года. Причиной стали новости о том, что правительство Японии выпустит дополнительный долг для финансирования допбюджета, сверстанного для смягчения экономических последствий войны, что еще больше осложнит ситуацию с государственным долгом. Дополнительные фискальные расходы Японии определенно усугубили ситуацию на фоне и так слабых настроений на рынке, отметил старший стратег по ставкам DBS Юджин Леоу.

В Европе фьючерсы на немецкие гособлигации и французские OAT упали на 0,4% и 0,45% соответственно. Доходность британских ОФЗ на прошлой неделе взлетела до максимума за несколько десятилетий на фоне давления на премьер-министра Кира Стармера из-за серьезных потерь лейбористов на местных выборах, уточняет агентство.

Инфляционные опасения подтвердились данными за апрель: инфляционное давление резко выросло в США, а похожие показатели зафиксированы в Китае, Германии и Японии. Большие надежды возлагались на двухдневный саммит между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, однако встреча не оправдала ожиданий инвесторов относительно прорыва в урегулировании войны на Ближнем Востоке.