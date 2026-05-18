Представители Словакии, являющейся важным импортером российского газа в Европе, обсуждают с Азербайджаном возможность заключения долгосрочного контракта на поставки этого вида топлива. Об этом заявил министр окружающей среды страны Евросоюза (ЕС) Томаш Тараба, его слова приводит Report.

Стороны, пояснил заместитель премьер-министра европейской страны, обсуждают возможность заключения сделки сроком минимум на 10 лет. Подобный контракт позволит Словакии диверсифицировать структуру импорта ключевого вида топлива в условиях ужесточения антироссийских санкций, констатировал Тараба.

Он назвал Азербайджан «очень надежным» партнером. В настоящее время все упирается в маршрут доставки местного топлива в страны Центральной Европы. Стороны обсуждают, по каким трубопроводам можно будет доставлять азербайджанский газ. Еще одним важным вопросом являются объемы поставок, заключил Тараба.

Власти ЕС ранее утвердили стратегию ускоренного отказа от основных видов российских энергоносителей. Со следующего года экспортеры из РФ лишатся возможности доставлять сжиженный природный газ. Что касается поставок российского трубопроводного газа, то поставки этого вида топлива сведутся на нет к началу октября 2027-го. Против этой стратегии высказывались Словакия и Венгрия. После окончательного вытеснения России с европейского энергорынка освободившуюся нишу, скорее всего, займут Норвегия, США, а также страны Ближнего Востока, Центральной Азии и Восточного Закавказья (Азербайджан).