Мелони обратилась к фон дер Ляйен с просьбой

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони написала письмо главе Еврокомиссии с просьбой исключить из строгих рамок соблюдения бюджета расходы, связанные с энергообеспечением, на фоне роста цен на энергоносители из-за блокировки Ормузского пролива. Как сообщает радиостанция RAI Radio-1, в письме она указала, что сложно объяснить гражданам поблажки, допускаемые для увеличения военных расходов.

Как поясняет радиостанция, речь идет о так называемом Пакте стабильности, базовом документе ЕС, регулирующим экономические показатели и нормы, которым должны соответствовать европейские экономики, не выходя за определенные рамки дефицита бюджета. Мелони просит распространить льготы на часть расходов, которые государства тратят на смягчение последствий удорожания энергоносителей.

"Было бы сложно объяснить гражданам, что ЕС допускает гибкость при расходах на оборону, но не для того, чтобы защищать семьи и предприятия", - цитирует радио документ.

Как указывает агентство ANSA, в Еврокомиссии "не меняют линию" в отношении соблюдения установленных рамок.