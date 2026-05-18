Экономика союзника РФ столкнулась с новыми вызовами в «суровых условиях»

Рост промышленного производства и розничных продаж в Китае резко замедлился в апреле, а уровень инвестиций начал снижаться. Как сообщает Financial Times, на этом фоте власти КНР заявили о «суровой» международной экономической обстановке.

Согласно данным Нацбюро статистики Китая, промышленное производство в апреле выросло на 4,1% в годовом выражении. Это ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали уровня в 6%, а также ниже мартовского показателя в 5,7%. В розничной торговле продажи выросли всего на 0,2% по сравнению с прошлым годом, хотя аналитики ожидали роста на 2%, а в марте показатель составлял 1,7%. Инвестиции в основной капитал за январь-апрель сократились на 1,6% при том, что еще в марте фиксировался рост на 1,7%.

Опубликованные данные стали одним из первых сигналов того, что конфликт в Иране оказывает давление на китайскую экономику. Официальный представитель Нацбюро статистики Фу Линхуэй заявил, что международная обстановка остается «сложной и суровой». По его словам, последствия конфликтов усиливают волатильность на энергетических рынках и затрудняют восстановление мировой экономики.

Кроме того, Китай сталкивается с последствиями многолетнего кризиса в секторе недвижимости. Власти пытаются компенсировать это масштабными инвестициями в инфраструктуру и промышленность — в результате основную роль в поддержке экономики играют госпредприятия, а производство держится в первую очередь за счет высокотехнологичных отраслей.

Данные по потребительскому спросу показывают, что китайцы крайне осторожны в расходах: эксперты отмечают, что потребители концентрируются на отдельных категориях, например, смартфонах и электронике, но избегают крупных покупок. В частности, продажи автомобилей в апреле упали на 10,6%, а бытовой техники — на 4%. Продажи стройматериалов упали на 7,1% — этот показатель считается важным индикатором состояния рынка недвижимости.

Вместе с тем экспорт Китая продолжает расти, а дополнительную поддержку дало перемирие в торговой войне между Вашингтоном и Пекином. Фу Линхуэй заявил, что экономика страны устойчива, но признал наличие фундаментальной проблемы — дисбаланса между сильным предложением и слабым спросом.

В секторе энергетики ситуация выглядит неоднозначной. Среднесуточная добыча нефти в апреле выросла на 1,2% по сравнению с апрелем прошлого года. При этом по сравнению с мартом показатель упал на 5,9%. Еще сильнее сократилась нефтепереработка — на 11,4% за месяц и на 5,8% за год.