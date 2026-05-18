Глава Минфина США призвал страны G7 усилить санкции против Ирана

Режим ограничений в отношении исламской республики нужно также поддерживать союзникам Вашингтона и другим государствам, заявил Скотт Бессент.

«Это необходимо для того, чтобы мы могли бороться с незаконным финансированием, которое снабжает иранскую «военную машину», и вернуть эти деньги народу страны», — сказал глава ведомства, передаёт информагентство EFE.

Бессент добавил, что этот вопрос будет обсуждать с коллегами на заседании министров «группы семи» в Париже.