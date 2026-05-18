Уровень мировых запасов нефти упал до критической отметки

Мировой энергетический рынок оказался на грани серьезного испытания. Как заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, чьи слова приводит Reuters, коммерческие запасы нефти в мире упали до критически низкого уровня.

© Московский Комсомолец

По словам руководителя организации, текущих резервов хватит лишь на несколько недель. После этого товарные запасы сырья практически исчерпаются, что, как предупредил Бироль, создаст реальную угрозу эскалации глобального энергетического кризиса.

Бироль констатировал, что активное высвобождение стратегических резервов ведущими западными и азиатскими странами лишь отсрочило неизбежное, но не решило проблему коренным образом. Дополнительные объемы — около 2,5 миллиона баррелей в сутки, которые поступали на рынок за счет этих мер, — не являются бесконечными, подчеркнул глава МЭА. Как только эти потоки иссякнут, рынок в полной мере ощутит дефицит.