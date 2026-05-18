Стало известно, зачем Молдавия может «душить» экономику Приднестровья

Власти Молдавии, устраивая экономическую блокаду Приднестровья, рассчитывают на то, что финансовые трудности отдалят республику от России. Такое предположение сделал политолог Юрий Светов, слова которого приводит News.ru.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что молдавские власти не намерены финансировать Приднестровье до решения вопроса о выводе оттуда российских войск. При этом молдавский парламент одобрил законопроект о введении для Приднестровья новых налогов и сборов. До принятия инициативы предприятия ПМР делали взносы только в бюджет непризнанной республики. Теперь же Кишинев будет принуждать их платить НДС и акцизы еще и в молдавский бюджет.

По словам политолога Юрия Светова, новый закон о поэтапном введении НДС и акцизов приведет к ухудшению экономической ситуации в Приднестровье.

«Молдавские власти хотят придушить Приднестровье. У них есть такая стратегическая линия. Молдавия хочет вступить в Евросоюз. А пока этого не случилось, власти страны душат Приднестровье. Они верят, что экономические проблемы отдалят регион от России», — пояснил он.

При этом для экономического давления Кишинев использует и географическую изоляцию региона, граничащего с Румынией, Молдавией и Украиной, однако препятствием для полной блокады продолжают оставаться российские миротворцы.

«Власти Молдавии будут добиваться их вывода, о чем все время говорит Санду. Плюс наше решение об облегчении получения гражданства РФ жителям Приднестровья тоже вызвало у Кишинева истерику. Сейчас 250 тыс. человек имеют паспорта, и из оставшихся 200 тыс. жителей сколько захотят стать гражданами России? Это резко уменьшает возможности давления на них», — заметил Светов.

Напомним, что большую часть населения Приднестровья составляют русские и украинцы, которые еще в последние годы существования СССР добивались выхода этой территории из состава Молдавии. Причиной таких действий стали опасения, что Кишинев решит присоединиться к Румынии. В 1992 году власти Молдавии пытались решить вопрос силовым путем, но не смогли этого сделать.