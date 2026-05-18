Миру спрогнозировали затяжной период дорогой нефти

Мировые цены на нефть будут выше 100 долларов за баррель, пока США и Иран не придут к компромиссным условиям завершения войны на Ближнем Востоке. Такой прогноз дал глава департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман. Его слова приводит RT.

© Lenta.ru

Пока стороны не придут к прогрессу в ходе мирных переговоров, Ормузский пролив вряд ли откроется. При таком раскладе поставки энергоресурсов с Ближнего Востока, включая нефть, останутся нарушенными, а глобальный спрос на сырье будет значительно опережать предложение, пояснил аналитик.

При таком раскладе ожидать скорого падения цен на нефть ниже 100 долларов за баррель не приходится, отметил эксперт. Для заметного удешевления сырья необходимы «убедительные сигналы» к деэскалации на Ближнем Востоке. Таковых пока не наблюдается, констатировал Шнейдерман. В случае же очередной эскалации в регионе сырьевые котировки устремятся к 120-125 долларов за баррель, заключил он.

Если Вашингтону и Тегерану не удастся добиться прогресса в мирных переговорах в обозримом будущем, предупредил главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл, мировой энергорынок столкнется с новой фазой кризиса грядущим летом. Повышенный спрос на топливо в традиционный период отпусков усилит дисбаланс спроса и предложения на мировом энергорынке. В этом случае котировки эталонной североморской марки нефти Brent могут подняться до 180 долларов, не исключил он.