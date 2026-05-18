В Индии раскрыли планы по импорту российской нефти

Поставки нефти из России в Индию продолжатся, несмотря на решения США по введению или отсутствию исключений из режима антироссийских санкций. Об этом заявила на пресс-конференции представитель индийского министерства нефти и газа Суджата Шарма, передает ТАСС.

Чиновник подчеркнула, что поставки осуществляются исходя из коммерческих интересов, которые являются основанием для покупки нефтяными компаниями Индии.

Шарма добавила, что ни исключение из санкций, ни его отсутствие не повлияет на поставки в Индию российской нефти, для этого со стороны Нью-Дели были приложены все усилия.

14 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Индия обратилась к США с просьбой продлить действие разрешение на продажу российской нефти. Срок действия лицензии, выданной США на поставки российской нефти, истек 16 мая.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США пытаются при помощи санкций убрать российские компании «Лукойл» и «Роснефть» с мирового нефтегазового рынка, в том числе с рынков в Африке и с Балканского полуострова.