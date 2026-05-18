Расчетный курс доллара США, служащий ориентиром для внебиржевого рынка, в понедельник, 18 мая, впервые с 8 февраля 2023 года опустился ниже отметки в 72 рубля. Согласно данным торгов, к 15:17 по московскому времени курс доллара снизился на 92 копейки по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув 72,07 рубля. Несколькими минутами ранее курс опускался до 71,99 рубля, передает РИА Новости.

Недавно аналитик банковской сферы Владимир Шевченко рассказал, что укрепление рубля по отношению к доллару до уровня 30 рублей за доллар возможно лишь в случае введения экстренных мер в экономике, а именно — ревальвации.

Управляющий активами Роман Андреев в свою очередь прогнозирует дальнейшее укрепление российской валюты. Он считает, что в ближайшие годы валютный курс может достичь отметки 51 рубль за доллар.

Еще 19 марта курс евро, являющийся ориентиром для внебиржевого рынка, поднимался выше 100 рублей впервые с сентября 2025 года. К 12:17 по московскому времени курс евро рос на 1,44 рубля относительно предыдущего закрытия — до 98,04 рубля.