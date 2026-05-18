Главной проблемой европейской страны стал рост цен

Рост цен стал главной проблемой для жителей Великобритании. Это показал ежемесячный опрос, о результатах которого сообщило The Guardian.

Оказалось, что из-за ситуации с ростом цен на топливо после закрытия Ормузского пролива в условиях конфликта на Ближнем Востоке домохозяйства стали «все более пессимистично оценивать свое финансовое положение».

По данным компании S&P Global, индекс потребительских настроений в мае снизился до 42,1, хотя в апреле составлял 42,3. Достигнутый в этом месяце результат оказался самым низким с июля 2023 года.

Кроме того, опрос показал, что в мае британцы сообщили о «существенном сокращении» своих сбережений. Темпы падения были самыми быстрыми с июля 2023 года. Уровень неуверенности в завтрашнем дне достиг самого высокого уровня с марта 2023 года.

По информации Independent, средний уровень благосостояния британских домохозяйств в 2026 году упал на 17,5 процента и составил 104 320 фунтов стерлингов (около 141 000 долларов). На ухудшение финансового положения пожаловались 34 процента респондентов. Про улучшение заявили лишь 17 процентов.