Минфин США расширил перечень санкций против Кубы

Минфин США расширил перечень санкций против Кубы, следует из заявления Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

В ведомстве заявили, что санкции введены против девяти физлиц и кубинского разведывательного управления.

Кроме того, американский Минфин расширил санкционные основания в отношении МВД республики и Национальной полиции.

Ранее в МИД Кубы заявили, что республика будет защищаться в случае нападения на неё.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединённые Штаты смогут «развернуть» Кубу в свою сторону.