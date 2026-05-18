Минфин США расширил перечень санкций против Кубы, следует из заявления Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

© Global look

В ведомстве заявили, что санкции введены против девяти физлиц и кубинского разведывательного управления.

Кроме того, американский Минфин расширил санкционные основания в отношении МВД республики и Национальной полиции.

Ранее в МИД Кубы заявили, что республика будет защищаться в случае нападения на неё.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединённые Штаты смогут «развернуть» Кубу в свою сторону.