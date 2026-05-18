Дмитриев позитивно оценил продление снятия санкций с российской нефти
«Очередное — уже третье — продление снятия санкционных ограничений с российской нефти стало позитивным сигналом», — говорится в публикации в его Telegram-канале.
Дмитриев отметил, что мировая энергетическая безопасность невозможна без энергоносителей из России.
Ранее агентство Reuters сообщило, что США продлят на 30 дней приостановку санкций по морским поставкам российской нефти.