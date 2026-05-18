Мадьяр: Венгрия обнародует цену на газ, по которой покупала его у России

Венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что планирует обнародовать информацию о цене, по которой Будапешт покупал у России газ по долгосрочным договорённостям.

«Мы не можем опубликовать всё, потому что есть конфиденциальные пункты, и мы должны это соблюдать. Но цены, действительно ли они такие выгодные, как говорило предыдущее правительство, мы обнародуем», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МИД Венгрии Анита Орбан сообщила, что обсудила с послом России в Будапеште Евгением Станиславовым ситуацию на Украине.