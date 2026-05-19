На Западе объяснили решение Трампа снять санкции с российской нефти

США выпустили новое временное разрешение, отменяющее санкции против уже погруженной на танкеры российской нефти, - спустя всего несколько дней после того, как истек срок действия предыдущего послабления. Исключения из санкций понадобились на фоне дефицита поставок из-за войны с Ираном, отмечает Bloomberg.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США продлило «генеральную лицензию» для российской нефти до 17 июня. Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что это поможет «стабилизировать физический рынок сырой нефти».

По версии Bloomberg, это решение подчеркивает давление, с которым сталкивается администрация президента Дональда Трампа в попытках сдержать рост цен на топливо и справиться с глобальным дефицитом поставок.

Бессент добавил, что этот шаг предоставит «наиболее уязвимым странам» возможность временно получить доступ к российской нефти. Он подчеркнул, что США будут работать с этими государствами, «чтобы при необходимости предоставить им специальные лицензии».

Ранее Министерство финансов США уже дважды выдавало генеральные лицензии, ослабляющие санкции против нефти из РФ. Первое разрешение, выпущенное в марте, истекло через 30 дней. Бессент заявлял, что оно не будет продлено, однако изменил решение всего через несколько дней. Срок действия второй лицензии истек 16 мая.