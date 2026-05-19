Ключевой покупатель российского газа в Европе резко снизил его закупки

По итогам первого квартала этого года суммарная стоимость поставок российского трубопроводного газа в Венгрию сократилась на 27 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком падении экспорта сообщает ТАСС со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

После введения масштабных западных санкций Венгрия и Словакия стали ключевыми покупателями российского трубопроводного газа в Европе. Однако в начале этого года поставки этого вида топлива из РФ в первую страну стремительно просели.

В январе-марте стоимость поставок российского газа в Венгрию снизилась до 570 миллионов евро. Подавляющая часть суммы пришлась на закупки топлива в первый месяц весны — 414 миллионов евро. В тройку крупнейших покупателей российского газа по итогам первых трех месяцев 2026 года также вошли Болгария (278 миллионов евро) и Греция (236 миллионов).

Согласно утвержденной властями Евросоюза энергетической стратегии, регион сведет на нет зависимость от российских энергоресурсов в течение следующего года. После окончательного вытеснения России с европейского энергорынка освободившуюся нишу, скорее всего, займут Норвегия, США, а также страны Ближнего Востока, Центральной Азии и Восточного Закавказья (Азербайджан).