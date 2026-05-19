Курс доллара обрушился

Курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 71 рубля впервые с 7 февраля 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 12:46 мск, курс доллара снижался на 2,19% - до 70,85 рубля. В то же время курс евро на российском межбанковском рынке опускался на 1,91% и находился на уровне 82,844 рубля.

Также курс юаня на Мосбирже снижался на 19,05 копейки - до 10,421 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:46 мск.