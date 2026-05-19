Война США с Ираном бьет по продуктам: ЕС готовится к новому кризису

Евросоюз начал готовиться к дефициту удобрений на фоне войны Израиля и США против Ирана, сообщает Financial Times. Во вторник, 19 мая, Брюссель представит план по увеличению поставок удобрений и снижению ценового давления на фермеров.

Ранее до трети всего объема мировой торговли удобрениями проходило через Ормузский пролив. Цепочки поставок оказались уязвимы перед лицом сбоев, вызванных войной, которая уже ударила по энергетическим рынкам.

Если цены на удобрения останутся высокими, уже к концу 2026 года в ЕС подорожают продукты. Это усилит давление как на производителей сельскохозяйственной продукции, так и на потребителей, а также создаст вызовы для политиков и дефицитных государственных бюджетов.

В распоряжение Financial Times попал проект плана, согласно которому Еврокомиссия может предоставить фермерам дополнительную поддержку через Единую сельскохозяйственную политику ЕС. Также Брюссель изучает перспективу создания долгосрочных запасов удобрений. В этот план еще могут быть внесены изменения до его окончательного утверждения.

Согласно проекту документа, Брюссель также намерен сформировать «ведущие рынки» для органических и низкоуглеродных удобрений и стимулировать спрос на продукцию европейского производства.

Европе предрекли страшный кризис из-за блокировки Ормузского пролива

В числе других рассматриваемых технических мер - разрешение фермерам использовать дигестат (богатый питательными веществами побочный продукт производства биогаза), применение которого в ЕС сейчас ограничено из-за высокого содержания азота, отмечает FT.

На стоимость природного газа приходится до 80 процентов от общей себестоимости азотных удобрений. В связи с этим в апреле 2026 года цены на такие удобрения примерно на 70 процентов превысили средний показатель 2024-го.