В ЕС пришли в бешенство после решения США в отношении России

Комиссар Евросоюза по экономике Валдис Домбровскис выразил официальное недовольство решением американских властей продлить действие лицензии на морские поставки российской нефти. По мнению европейского чиновника, такой шаг со стороны Вашингтона подрывает стратегию давления на Москву.

«С точки зрения ЕС, мы не считаем, что сейчас подходящее время ослаблять давление на Россию», — приводит слова Домбровскиса издание Euractiv.

Еврокомиссар убежден, что продолжение экспорта энергоресурсов приносит России дополнительные средства, которые укрепляют её экономику в текущих условиях.

«На самом деле, именно Россия выигрывает от войны в Иране и роста цен на ископаемое топливо. Соответственно, нам нужно, если уж на то пошло, усилить это давление», — заявил Домбровскис.

Несмотря на критику со стороны Брюсселя, администрация США придерживается иного курса. Накануне министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент подтвердил, что Вашингтон продлил на 30 дней действие лицензии на морские поставки российской нефти, срок действия которой истек в субботу, 16 мая.