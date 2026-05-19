Новак: Россия удовлетворена сотрудничеством с КНР по поставкам нефти и газа

Москва удовлетворена сотрудничеством с КНР по поставкам энергоносителей. С таким заявлением выступил зампредседателя правительства России Александр Новак.

В ходе общения с журналистами он отметил, что в случае, если будут рассмотрены дополнительные проекты, об этом будет объявлено по результатам поездки главы государства Владимира Путина в Китай.

«Мы удовлетворены тем сотрудничеством, которое складывается у нас с Китаем по поставкам нефти и газа», — приводит слова вице-премьера РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва положительно воспримет возможные договорённости КНР и США о поставках энергоносителей.