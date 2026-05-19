Новак: увеличение транзита нефти из РФ в КНР находится в оформлении

Договоренность о дополнительных поставках российской нефти в Китай через территорию Казахстана давно достигнута, и сейчас стороны занимаются ее оформлением. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мне кажется, эта договоренность давно уже достигнута. Сейчас просто идет оформление", - сказал Новак.

Правительство РФ ранее одобрило проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с Китаем, предполагающий возможность увеличения транзита.

В октябре 2025 года глава "Транснефти" Николай Токарев заявил, что компания сможет обеспечить увеличение прокачки российской нефти в Китай через Казахстан до 12,5 млн тонн с 10 млн тонн не ранее 2027-2028 годов.