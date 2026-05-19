Депутат Ананских заявил о лидерстве России по запасам нефти

России не грозит проблема истощения запасов нефти. Об этом заявил первый замглавы Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских («Справедливая Россия»).

Депутат отметил, что Россия продолжает занимать одну из ведущих позиций по разведанным запасам и объемам добычи нефти, что свидетельствует о стабильности в этой отрасли.

Мы не продаем нефть из своих запасов, продаем то, что добываем. В этом плане у нас достаточно взвешенная позиция, и мы думаем о завтрашнем дне, цитирует Ананских «Газета.Ru».

Он также высказал мнение, что Соединенные Штаты экспортируют больше нефти, чем фактически добывают, что приводит к ускоренному истощению их собственных ресурсов. По словам парламентария, Россия способна внести свой вклад в глобальный рынок углеводородов, однако не должна делать это в ущерб собственным интересам.

