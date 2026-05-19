Великобритания пошла на послабления в отношении санкций против России

Великобритания бессрочно разрешила импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья в третьих странах. О послаблениях в отношении санкций против РФ сообщает «Интерфакс».

Лондон разрешил импорт дизтоплива и авиакеросина, произведенных из российской нефти. Лицензия вступит в силу с 20 мая 2026 года и подлежит периодическому пересмотру министром внутренних дел. Последний сможет в любое время изменять, отзывать или приостанавливать действие разрешения.

18 апреля подобное решение приняли также и в США. Министерство финансов объявило о возобновлении лицензии на продажу, доставку и разгрузку сырой нефти и продуктов переработки из России. Отмечалось, что американская сторона разрешила сделки с российским сырьем, погруженным на танкеры до 17 апреля. Новый документ действует до 16 мая.

Месяцем позже ведомство продлило срок действия исключения из санкций в отношении российской нефти, поставляемой морским путем. Соответствующее решение в Вашингтоне приняли после того, как несколько стран попросили дать им больше времени на покупку российской нефти. Отмечается, что разрешение будет действовать 30 дней.