Правительство запускает платформу для покупки слитков золота

Вложения в физические золотые слитки должны стать главным инструментом сбережений для граждан России, заменив привычную, но ставшую ненадежной наличную иностранную валюту. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Золото — это идеальная, на мой взгляд, альтернатива наличной иностранной валюте. Считаю, что наличная иностранная валюта как способ сбережения — это атавизм. Это вошло в привычку в начале и в середине 90-х годов. К сожалению, значительный объем наличной иностранной валюты остается», — передает ТАСС слова замминистра.

Для популяризации нового инструмента власти запускают цифровую платформу, которая позволит покупать золото онлайн с последующим хранением слитков в АО «Гознак». Одной из ключевых особенностей сервиса станет уникальный механизм защиты от краткосрочных колебаний котировок, который исключает риск обесценивания актива сразу после совершения сделки.

По словам Алексея Моисеева, развитие этого сектора является стратегической задачей, так как текущие показатели оборота золота среди населения остаются крайне низкими. Несмотря на рост интереса к драгоценным металлам с 2022 года, Минфин намерен масштабировать этот рынок, предлагая россиянам безопасную и технологичную альтернативу традиционным валютным накоплениям.