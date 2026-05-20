Великобритания и США вынуждены ослабить собственные антироссийские санкции на фоне углубляющегося глобального энергетического кризиса. Как отмечает ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X, западные страны столкнулись с дефицитом топлива, который вынуждает их искать способы возобновления поставок. По его мнению, сам факт того, что Лондон пошел на такой шаг, говорит о критической ситуации.

© coldsnowstorm/iStock.com

«Европейцы начинают умолять Россию прислать им дизельное топливо. Ситуация явно отчаянная, но людей по-прежнему недостаточно об этом информируют», — пишет эксперт.

Во вторник Лондон официально разрешил бессрочный импорт дизеля и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Параллельно с этим власти США выдали новую 30-дневную лицензию на морские поставки российских нефтепродуктов, находящихся на танкерах.

В МИД раскрыли условие поставок газа в Европу

По мнению аналитиков, к столь радикальному шагу западные экономики подтолкнула блокировка Ормузского пролива, ставшая следствием американо-израильской операции против Ирана. Поскольку через этот маршрут осуществляется значительная часть поставок сырья из стран Персидского залива, его закрытие спровоцировало мировой рост цен на энергоносители.

В российском посольстве в Лондоне подчеркнули, что текущая ситуация стала закономерным результатом санкционного давления на Москву. По оценкам дипломатов, энергетический кризис уже обошелся Европе и Великобритании в 1,8 триллиона долларов, а стоимость энергии в регионе выросла в два-три раза по сравнению с периодом до введения рестрикций.