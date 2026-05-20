В Японии назвали Россию альтернативным поставщиком нефти

Президент Японской топливной ассоциации Сюнъити Кито включил Россию наряду с США и Мексикой в число альтернативных поставщиков нефти в условиях перебоев поставок с Ближнего Востока.

Также Кито является главой японской компании Idemitsu Kosan, представитель которой ранее рассказал ТАСС о закупке в мае партии российской нефти с Сахалина.

"[Разработка альтернативных поставщиков продвигается], и в какой-то степени мы можем закупать нефть и поддерживать работу нефтеперерабатывающих заводов", - привела его слова газета Nikkei.

На пресс-конференции Кито в качестве альтернативных поставщиков нефти упомянул страны Центральной и Южной Америки, в том числе Мексику и Эквадор, а также США и Россию. В связи с высокой зависимостью Японии от ближневосточных поставок глава нефтяной ассоциации заявил, что "необходимо вместе с правительством рассмотреть вопрос о том, как снизить ее до 70% или до 50%". В последние годы Япония зависит от поставок нефти с Ближнего Востока более чем на 90%.

Власти не упоминают РФ в качестве альтернативы

Ранее японские власти неоднократно давали понять, что правительство уверено в своей возможности полностью удовлетворить внутренние потребности страны в нефти по крайней мере до конца 2026 года. Подчеркивалось, что сделать это удастся за счет сочетания альтернативных маршрутов закупки нефти и высвобождения части стратегических запасов.

Официальные лица в Японии не упоминали РФ в числе возможных альтернативных поставщиков. Однако, в начале мая две японских компании - Taiyo Oil и Idemitsu Kosan - сообщили ТАСС о покупке партии российской нефти с Сахалина.

Япония после 2022 года отказалась от импорта нефти из РФ, однако японские компании по запросу властей иногда покупают небольшие партии с проекта "Сахалин-2", увязанные с поставками СПГ. При этом и в Taiyo Oil, и в Idemitsu Kosan, комментируя ТАСС покупку нефти, заявили, что это решение было принято в рамках диверсификации источников поставок нефти. Объемы и подробности контракта они не раскрыли.

Японские СМИ неоднократно упоминали эту поставку в качестве примера обеспечения поставок из альтернативных Ближнему Востоку источников наряду с поставками из США и Азербайджана. В своем аккаунте в соцсети X новость о закупке партии сахалинской нефти упомянул и глава политического совета правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Такаюки Кобаяси, однако не сопроводил эту публикацию комментарием.

Для возобновления поставок Японии нужно отменить санкции

Посол РФ в Токио Николай Ноздрев в интервью ТАСС ранее заявил, что Токио не обращался с запросом о возобновлении поставок нефти, и добавил, что в случае подготовки такого запроса японской стороне будет необходимо отменить санкции, в первую очередь потолок цен на российскую нефть.

Мнения о необходимости возобновления закупок российской нефти придерживается в Японии отдельные политики и некоторые представители экспертного сообщества. В частности, об этом заявляет депутат верхней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки. Старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы Цунэо Ватанабэ в беседе с корреспондентом ТАСС заявлял, что Японии на фоне обострения ситуации вокруг Ирана необходимо восстановить и развивать отношения с другими поставщиками нефти, включая РФ.