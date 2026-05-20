Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в беседе с РИА Новости заявил, что Москва будет определять подход к поставкам газа в Европу, руководствуясь собственными интересами.

Он отметил, что некоторые европейские страны, публично заявляющие об отказе от российского топлива, продолжают пытаться его приобретать.

«Те, кто громко говорят, что мы не хотим, не будем, а втихаря пытаются покупать... Пока Брюссель разрешает, мы скорее-скорее сейчас что-то купим, но при этом Россию не любим. Это будет решаться в индивидуальном порядке», — сказал дипломат, добавив, что правительство прорабатывает возможность отказа тем, кто «в последние минуты перед смертью хочет надышаться».

Ранее стало известно, что по итогам марта 2026-го суммарная стоимость поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны Евросоюза (ЕС) достигла максимального более чем за год значения.