В России спрогнозировали резкое падение качества шоколада в мире

Производители кондитерских изделий массово меняют рецептуру сладостей, заменяя стремительно дорожающие какао-бобы растительными жирами и дешевыми ароматизаторами, сообщили эксперты.

Стремительный рост стоимости сырья вынуждает фабрики искать альтернативные ингредиенты, пояснили опрошенные РИА «Новости» специалисты.

По итогам марта какао-бобы стали одним из самых быстро дорожающих продуктов. На лондонской бирже цены взлетели на 19,5%, а за апрель прибавили еще 8%.

«На фоне резких скачков цен на какао и его дефицита производители уже снижают долю какао и заменяют его более дешевыми жирами и ароматизаторами», – заявил директор по стратегии инвестиционной компании Ярослав Кабаков.

Финансовый советник Алексей Родин пояснил, что компании не могут бесконечно повышать стоимость готовых плиток из-за риска потери конкурентоспособности. Бизнесу приходится адаптироваться и пересматривать классические рецепты.

Научный сотрудник Института Африки РАН Нина Гаврилова подтвердила падение характеристик массовой продукции. Изготовители увеличивают объем сахара и орехов, а вместо какао используют кэроб – порошок из плодов рожкового дерева.

Нередко такие изменения выдаются маркетологами за заботу о здоровье покупателей. Кроме того, в ход идет какаовелла – измельченная шелуха от бобов, которую смешивают с остатками настоящего порошка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году мировые запасы какао резко сократились из-за неурожая в Африке. В 2024 году биржевая цена на какао-бобы достигла исторического рекорда в 10 тыс. долларов за тонну.