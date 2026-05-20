Китай и США обсудят взаимное снижение пошлин

Делегации Китая и США обсудят взаимное снижение пошлин на продукцию стоимостью не менее $30 млрд для каждой из сторон.
Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.
"Стороны в принципе согласились обсудить в рамках Торгового совета рамочные договоренности о взаимном снижении пошлин на продукцию аналогичного объема, который составляет $30 млрд или более для каждой из них", - говорится в комментарии, посвященном консультациям, которые 12-13 мая прошли в Республике Корея.
Министерство коммерции КНР уточнило, что в отношении номенклатуры товаров, которые "вызывают взаимный интерес", как ожидается, "будут применены тарифы на основе режима наибольшего благоприятствования или даже более низкие".
"Реализация этих договоренностей не только будет способствовать стабилизации и расширению двусторонней торговли между Китаем и США, но и станет полезным примером для глобального открытого сотрудничества, - подчеркивается в сообщении. - Торгово-экономические делегации обеих сторон будут поддерживать тесные контакты, согласовывать конкретные меры и содействовать их скорейшей реализации".