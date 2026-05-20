Россия решила по отдельности рассматривать заявки ЕС на газ

Россия будет принимать решения по поставкам газа европейским странам с учетом собственных интересов, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. По его словам, вопрос о продаже топлива государствам ЕС планируют рассматривать индивидуально.

Биричевский заявил, что некоторые европейские страны публично выступают против России, однако продолжают искать возможности для закупки российского газа. Он отметил, что подобные решения будут приниматься отдельно по каждому случаю.

В январе Совет ЕС утвердил регламент о постепенном отказе от российского топлива. Ограничения на импорт сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам начали действовать 25 апреля. Для долгосрочных соглашений запрет планируют ввести с 1 января 2027 года.

Также предусмотрен отказ от трубопроводного газа. Для краткосрочных контрактов эмбарго вступит в силу 17 июня 2026 года, а для долгосрочных — с 1 ноября 2027 года.

Владимир Путин ранее заявил, что России может быть выгодно ускорить прекращение поставок топлива в Европу, поскольку европейские страны сами намерены отказаться от российского газа. Президент поручил правительству проработать варианты экспорта на другие рынки.

Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, заявлял о готовности Москвы поставлять газ дружественным государствам, заинтересованным в долгосрочном сотрудничестве.