Россия и Китай договорились «кое о чем важном»

Россия и КНР достигли договорённостей по важному вопросу в энергетике.

Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Мы много разных вопросов обсудили. Очень много. В том числе перспективный проект в энергетике. Ну и в других областях тоже интересные», — отметил он в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

По его словам, стороны договорились «кое о чём важном» в сфере энергетики.

Также Ушаков заметил, что переговоры российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли позитивно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал постоянство диалога Владимира Путина и Си Цзиньпина главным итогом визита в Пекин.