Россия и Китай построят новую железную дорогу

РФ и Китай подписали соглашение о совместном строительстве железной дороги через погранпереход Забайкальск — Маньчжурия. Церемония прошла в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.

Документ подписали министр транспорта России Андрей Никитин, представители китайской стороны, а также глава Росатома Алексей Лихачев.

Речь идёт о строительстве второго железнодорожного пути на трансграничном участке Забайкальск — Маньчжурия с китайской шириной колеи 1435 миллиметров. Проект должен увеличить пропускную способность маршрута к 2030 году на 11 миллионов тонн грузов в год — почти до 50 пар поездов в сутки.

Переход Забайкальск — Маньчжурия считается крупнейшим пунктом пропуска на российско-китайской границе. Именно там происходит перегрузка товаров между вагонами российской и китайской колеи.

Кроме того, стороны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере подготовки кадров.

Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом 19 мая. В ходе поездки в Доме народных собраний прошли переговоры Путина с Си Цзиньпином.

