Курс доллара впервые опустился ниже 70 рублей с 6 декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют данные рынка Forex.

Курс доллара достиг минимума в 69,92 рубля в 9:37 по московскому времени (-1,78% к цене закрытия прошлого дня), но уже к 10:35 валюта частично отыграла падение и закрепилась на отметке в 70,89 рубля. В это же время курс евро на минимумах достиг отметки 81,86 рубля, а китайский юань упал на 0,77%, до 10,36 рубля.

Российский рубль во втором квартале стал лучшей в мире валютой по отношению к доллару. Этому способствовал резкий рост валютных поступлений от продажи нефти после начала войны на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg. Рубль укрепился примерно на 12% с начала апреля, достигнув отметки 72,6 рубля за доллар. Второй год подряд российская валюта отклоняется от официальных и рыночных прогнозов, предсказывавших девальвацию.

Укрепление рубля выглядит как неотъемлемая черта современной российской экономики – результат дисбаланса на финансовом рынке, вызванного санкциями, и жесткой денежно-кредитной политики. Хотя укрепление валюты помогает снизить инфляционное давление, оно также сокращает доходы экспортеров и бюджетные поступления.

Чистые продажи в иностранной валюте крупнейшими российскими экспортерами в апреле утроились и достигли $7,3 млрд после того, как средняя цена нефти марки Urals выросла до $77 за баррель в марте с $44,6 месяцем ранее. Средняя цена Urals в апреле составила $94,9 за баррель.