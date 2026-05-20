Мировой экономике предсказали обрушение темпов экономического роста

Ближневосточный кризис и скачок цен на энергоносители заставили Организацию Объединенных Наций (ООН) ухудшить прогноз роста мировой экономики в 2026 году. Об этом сообщило Assotiated Press (AP).

Новый прогноз предполагает, что глобальный ВВП вырастет всего на 2,5 процента. В январе ООН надеялась на 2,7 процента. При неблагоприятном развитии событий темпы могут обрушиться и до 2,1 процента.

Это будет один из самых слабых темпов роста за век, если не учитывать период пандемии коронавируса и мировой финансовый кризис 2008 года. Как заявил директор отдела экономического анализа Департамента экономики и социальных дел ООН Шантану Мукерджи, мир еще далек от рецессии, но жизнь миллиардов людей может ухудшиться.

В то же время глобальная инфляция в 2026 году вырастет до 3,9 процента. Однако, как уточнили в ООН, ее темпы будут неодинаковыми. В более богатых развитых государствах она вырастет с 2,6 процента в 2025 году до 2,9 процента в 2026-м. В развивающихся странах она ускорится с 4,2 до 5,2 процента.

Одним из наиболее уязвимых регионов окажется Европа, которая сильно зависит от импорта энергоносителей. Экономический рост в Европейском союзе замедлится с 1,5 процента в 2025 году до 1,1 процента в 2026-м. В Великобритании темпы роста упадут до 0,7 процента.

По словам директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, конфликт на Ближнем Востоке станет проверкой глобальной экономики на прочность. Однако даже самые оптимистичные сценарии фонда предполагают снижение темпов роста.