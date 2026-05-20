У России и Китая в целом имеется понимание по основным параметрам газопровода «Сила Сибири-2», то есть где он пройдет и как это следует строить, но когда начнутся работы, неизвестно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Комментарий был дан по итогам переговоров российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Путин в своем выступлении после встречи тему «Силы Сибири-2» не поднимал, хотя его помощник Юрий Ушаков накануне визита говорил, что стороны обсудят крупнейший энергетический проект.

«Четко пока нет. Это коммерческая информация все-таки. Но это достаточно большое достижение», — ответил Песков на вопрос о сроках, уточнив, что «какие-то нюансы осталось договорить».

Во время предыдущего визита Путина в Китай глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о подписании юридически обязывающего меморандума на тему строительства «Силы Сибири-2». Позднее эту информацию подтвердили другие чиновники и сам глава государства. Никакие детали документа не раскрывались, Пекин эти заявления не комментировал.

Россия и Китай договорились «кое о чем важном»

По данным ряда СМИ, камнем преткновения остается стоимость поставок и неготовность Китая вложиться в строительство. В Пекине хотели бы покупать газ по внутренним российским ценам, которые субсидируются за счет экспорта, а также не считает нужным гарантировать объемы закупок.

Как утверждает Bloomberg, перед нынешним визитом российской делегации «Газпром» сделал исключительно выгодное предложение по «Силе Сибири-2». Москва рассчитывает, что мировой энергетический кризис, связанный с перекрытием Ираном Ормузского пролива и глобальными перебоями с поставками энергоресурсов, повысит интерес Пекина к проекту. Впрочем, источник, близкий к российской компании, признал, что пока китайская сторона никак не демонстрирует изменения подхода.