Новак рассказал о темпах роста поставок нефти из России в Китай

Россия за четыре месяца 2026 года нарастила поставки нефти в Китай на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

© Газета.Ru

Об этом телеканалу «Россия-24» во время визита российской делегации в КНР заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«В 2025 году поставки составили почти 100 млн тонн. За четыре месяца этого года рост поставок составил еще 10%», — сказал он.

По словам Новака, китайская сторона заинтересована в долгосрочных поставках нефти и увеличении объемов поставок из России.

20 мая президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия сохраняет роль надежного поставщика энергетических ресурсов в условиях войны на Ближнем Востоке.

19-20 мая Путин совершает двухдневный государственный визит в Китай. Перед началом поездки президент России обратился к китайским гражданам. Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», заявил о «стабилизирующей роли» связки Москвы и Пекина и напомнил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд.